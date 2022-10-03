澳門十一黃金周旅客按年急增18倍　業界：酒店出租率達9成半

【有線財經】澳門十一黃金周旅客人次多過預期，按年急增18倍，上月博彩收入亦回暖，有業內人士透露，假期酒店出租率高達9成半。至於大行普遍對行業維持正面看法。

澳門放寬入境檢疫措施，適逢十一黃金周檔期，旅遊和博彩業迎來曙光。澳門旅遊局公布，黃金周首日入境人次逾3.7萬人，按年急增18倍，單計內地旅客有3.3萬人

至於上月博彩收入逾29.6億澳門元，按月回升35%，是5月以來最多，但按年比仍跌近五成。

實德環球執行董事兼副主席馬浩文：「我想整體十月與九月比較可以升到三成，我想是一個合理的升幅，十一黃金周我們普遍去到九成半的出租率，在這個假期前(房價)平均400多元，周末約600元一晚，十一黃金周就去到900元左右，是復原得比較慢，這是一個事實，始終內地疫情都令到旅客沒有那麼躍踴。」

大行就普遍認為上月賭收表現是預期之內。大摩估計目前所有賭場正錄得負EBITDA，假期旅客人次多過預期，有望帶動本月賭收回升至40億澳門元，但擔心本月中舉行的「二十大」會議對賭收帶來壓力。

摩通預料12月中場賭收可回復至疫情前約45%至50%，令大部份賭場EBITDA轉正，維持金沙中國為行業首選。花旗看法更加樂觀，預料本月博彩收入升至70億澳門元，當所有旅遊限制取消後，澳門訪客量、賭收等數字，與十一黃金周時相若，維持行業正面看法，首選銀娛及金沙。