騰訊擬加大海外投資 分析：難以快速帶來業績貢獻

【有線財經】據報騰訊計劃重整投資策略，併購目標將由內地轉戰海外，以抵銷內地的監管風險，有分析認為，騰訊為了維持增長，向海外擴展是無可避免，但難以快速帶來業績貢獻。

近期多次被傳有意減持內地科網企業投資的騰訊，據報正在調整策略，計劃擴充海外版圖，大舉物色海外併購機會。

《路透》引述消息指，騰訊將由以往主力投資內地科網企業，轉為收購海外遊戲等科技公司的主要股權或控股權，亦會物色「元宇宙」相關資產，尤其是歐洲市場的資產。報道指騰訊重整布局，旨在提升未來在遊戲方面的增長動力以及抵銷內地的監管風險。

騰訊回覆《路透》指，早在內地推出新的監管要求前，集團一直都有在海外投資。

有市場人士認為，騰訊如要繼續維持增長，向海外發展是在所難免。中薇證券研究部執行董事黃偉豪：「始終內地過去兩年的監管，特別對新經濟(企業)，由『反壟斷』、『二選一』等後，其實不願看到科網巨企過分獨大，規避一些監管風險，對外發展預料是必然要走的路

，遊戲行業經過過去幾年高增長後，就算沒有政策(監管)亦好，本身增長亦會放慢些，選擇一些外國企業作投資，減少些內地政策上的監管，二是可以保持相對增長。」

分析又認為，騰訊在內地遊戲行業有優勢，但如果要發展海外市場，將要面對不少競爭，加上騰訊海外投資計劃，屬於中長線布局，需要時間孵化，相關方面的貢獻難以短時間在業績上顯現。