傳歐洲大型投行瑞信面臨破產危機　公司重申財務穩健

【有線財經】歐洲大型投資銀行瑞信被傳面臨破產危機，公司重申財務穩健，但反映信貸風險的指標升至紀錄高位，股價就跌至歷史新低。

金融市場動盪之際，瑞信和德銀被傳出瀕臨破產，可能淪為2008年，引發金融海嘯的雷曼兄弟翻版。瑞信有關反映違約風險的信貸違約掉期CDS，不單止突破2008年金融海嘯的水平，更創新高。

英國《金融時報》報道，瑞信管理層過去周末主動向客戶、交易對手及投資者派「定心丸」，重申擁有強大資本基礎和流動性，又指截至6月底，一級資本比率為13.5%，仍高於監管當局要求，並向員工發信指在本月底公布業績時，會披露重組計劃，彭博消息稱，瑞信可能會徹底改革投行業務，並在數年內裁員數千人。

有投資機構估計，即使瑞信出售部分資產，仍需要集資40億瑞士法郎維持營運。

瑞信近年捲入多宗醜聞，包括美國對沖基金Archegos「爆倉」，以及Greensill破產，令業績連續三季「見紅」。前景不穩定，據報瑞信已推遲發行房地產基金的計劃。

分析指出，歐洲經濟面臨俄鳥戰爭和通脹衝擊，能源成本飇升令企業面臨破產風險，歐洲系統性風險委員會早前警告，大量負面因素疊加為金融穩定帶來巨大風險。