人行下調首房公積金貸款利率0.15個百分點

【有線財經】人民銀行近日公布從10月開始，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，至於5年以下及5年以上的利率，就分別調整為2.6%和3.1%。

而第二套個人住房的政策就保持不變，這次亦是人行繼15年調整公積金貸款利率後，時隔7年首次下調個人首套住房公積金貸款利率。

據內媒報道，假設市民用公積金貸款100萬元人民幣，貸款30年，按照等額本息的還款方法計算，30年就一共減少2.95萬元，而平均月供則減少約81元。

除了調整公積金貸款利率，近日內地也分階段放寬部分城市的首套住房利率下限。至少有23個城市因為近期樓價持續下跌而符合政策條件。另外，財政部亦公布在明年年底前換樓，可享有退稅優惠。有分析認為，一系列新措施都反映當局希望可以在短期內穩定樓市。

根據《2022年一季度消費新潛力白皮書》，今年首季零食邊角料相關產品，在淘寶天貓平台上的銷售額達到2030萬元人民幣，按年升1749%。目前內地市面上的邊角料零食大致分為三類，第一種是正規生產的食品，惟種類較少；第二種則是只有包裝，卻沒有食品合格證的食品；最後是打著邊角料旗號，售賣所謂大量批發、大包裝的食品。專家認為售賣這類食品的確可以減少食品浪費，不過亦建議政府要嚴格按法律要求銷售，設定監管準則。