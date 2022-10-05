百德醫療因監管問題煞停上市 耀才證券:事件不合理

【有線財經】新股市況仍未走出寒冬，原定周三掛牌的百德醫療突然「縮沙」，煞停上市計劃，公司臨近掛牌刊發公告，指鑒於監管機構查詢，需時作出回應，決定延遲上市 ，並退回認購款項餘額，情況罕見。

公司周一早上公布招股結果，以招股價1.4元下限定價，獲輕微超額認購，下午收市後亦如常有暗盤交易，但暗盤價持續「深潛」，更一度急插逾四成，直到周一晚上臨近十一時，百德才宣布叫停上市。耀才、輝立、富途等三間暗盤交易商都表明暗盤交易作廢，但相關認購孖展息、手續費就不會退還，耀才證券行政總裁許繹彬:「如果暗盤交易的佣金，當然我們沒有收取，其實事件是不可能(發生)的，不會突然上市後才說，到準備上市的一刻仍會被指違規，真的有一點奇怪，因為早前就算是螞蟻、百威，早前較突出的兩隻新股，在一截止招股一刻或準備上市前，暗盤前已經暫停上市，(責任)應該歸究於公司，一定要全數賠償，包括孖展息給客戶，才有阻嚇性。」但他相信事件只屬於少數，在目前市況下，孖展認購需求較低，受牽連的散戶亦不多。