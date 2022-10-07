內地養寵物人數逾6800萬　馴犬師職業興起

【有線財經】內地飼養寵物的人愈來愈多，根據《2021年中國寵物行業白皮書》，去年中國飼養貓狗的人數已經達到6844萬人，較2020年增加了8.7%。而由養寵物衍生出的新興行業亦日漸增多，其中也包括馴犬師的職業，幫助寵物主人教導犬隻。

根據中國寵物訓導行業的研究報告顯示，在2020年上半年，新增寵物相關企業達超過10萬間。但當中涉及寵物馴導方面服務的企業較少，市場仍然有很大的發展機遇。

內地是目前全球最大的單車生產和出口國，出產量佔了全球的4成。有生產商表示，從今年三、四月開始單車的原材料價格由高位回落。企業的生產成本和經營壓力都有望進一步降低。而深圳有體育用品企業指，從今年初至今單車相關產品的銷量也一直保持增長。