據報美團擬進軍香港 分析：市場已飽和 賺錢空間有限

【有線財經】據報內地外賣平台美團計劃進軍香港，有學者認為本港外賣市場已見飽和，後來者賺錢空間有限，有餐飲業界人士認為，引入新競爭者有助推低平台向食店抽取的佣金水平。

日後在香港用應用程式叫外賣可能會多個選擇。《彭博》引述消息指，由於內地市場增長放緩，外賣平台龍頭美團研究進軍香港及國際市場，當中會以香港作為拓展第一步，並已經開始在香港招聘人手。