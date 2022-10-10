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2022年10月10日
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財經資訊
據報美團擬進軍香港 分析：市場已飽和 賺錢空間有限
【有線財經】據報內地外賣平台美團計劃進軍香港，有學者認為本港外賣市場已見飽和，後來者賺錢空間有限，有餐飲業界人士認為，引入新競爭者有助推低平台向食店抽取的佣金水平。
日後在香港用應用程式叫外賣可能會多個選擇。《彭博》引述消息指，由於內地市場增長放緩，外賣平台龍頭美團研究進軍香港及國際市場，當中會以香港作為拓展第一步，並已經開始在香港招聘人手。
報道更指美團今年初聘請快手前國際業務負責人仇廣宇過檔，正是要協助集團開拓境外市場。
本港的外賣市場現時主要由戶戶送及Foodpanda瓜分。Uber Eats在2016年一度加入戰團，結果去年底因不敵競爭而退場。
有學者擔心本港市場細，未必可以再容納新經營者。中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量：「之前已經有一間(平台)遷離香港，可能現在已經是一個飽和期，那一間如果有錢賺亦不會離開，即是市場可能容納不到3或4間，其實香港市場真的不是太大，而且很視乎疫情，現在回到餐廳食飯，加上香港中菜較難『打包』，比較薄餅，一輛車可以送很多，所以利潤不是太多。」
他又認為本港營運成本高，請人又不容易，外賣平台或需要給予較高價錢聘請送餐員，利潤空間有限。
不過，有餐飲業界人士認為加入新競爭者有助餐廳降低餐廳成本，最終或可令消費者受惠。香港餐飲聯業協會會長黃家和：「(餐廳)毛利平時有60%，無端給予35%人家(外賣平台)，所以有些食肆不跟外賣平台合作，如果美團加入戰場，有可能收取的佣金會下降。」
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