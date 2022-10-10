國慶長假旅遊市場淡靜　電影票房創8年新低

【有線財經】根據內地文化和旅遊部的數據，今年國慶假期，全國出行人數有4.2億人次，按年減少18%，而國內旅遊收入也下跌了過千億，只有疫情前的大約4成。

據內地最大的旅遊平台報告顯示，本地遊和周邊遊的旅遊訂單佔了整體的65%，而人均消費則比去年多了近3成。其中郊外旅遊便成為不少人的選擇，近年流行的露營訂單量，按年增長超過10倍，人均消費約650元人民幣。

以往國慶假期是電影業的黃金周，惟今年票房收入只有14.9億，相比去年的43億大跌近6成6，創下自2014年以來的新低。有業內人士指，今年假期上映的電影題材不及以往多元化，消費者的選擇不多，加上疫情不穩定令票房失利。另外，今年內地機票價格亦是近5年以來最低，平均價格約650元，按年下跌了12%。有分析認為，今年十一假期是過去三年受疫情影響最嚴重的一年，導致出遊人數下降，旅遊市場整體都較為淡靜。

近年銀髮經濟的市場規模持續增長，據《中國老齡產業發展報告》，從2014年至2050年，內地長者的消費規模預計將從4萬億元人民幣，增長到106萬億，成為全球老齡產業市場潛力最大的國家。