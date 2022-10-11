俄企擬將業務遷至本港避制裁　美方籲勿提供避風港　特首：不實施單方面制裁

被歐美制裁的俄羅斯富豪遊艇上周起停泊於本港水域，惹來美國國務院發言人再次警告香港，不要為受制裁人士提供避風港，否則會影響金融中心地位。不過計劃來港「避風」的除了遊艇，據報還有俄羅斯企業。彭博報道，為了逃避西方制裁，包括俄羅斯國企在內的大型公司正尋求進入香港市場，消息指當中涉及俄企來港集資，甚至把註冊地改為香港。

被問到是否歡迎俄羅斯資金來港，行政長官李家超強調，不會實施個別國家單方面制裁。行政長官李家超：「香港作為金融中心，大家都知道，我們的監管制度是與世界接軌，所以任何一個地方自己有一些已設定行動，在香港沒法律基礎，我們不會在沒法律的情況下做任何事，任何聯合國的決議有關制裁，香港都會執行。」

雖然俄資有意來港，不過報道指本地銀行和會計師考慮到「次級制裁」潛在威脅，未必願意和俄企合作。資料亦顯示，本地銀行對俄羅斯的風險敞口已由2月底的26億元，急跌至6月底的8億元。