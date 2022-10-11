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2022年10月11日
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國慶樓市未見起色 深圳廣州新樓成交面積下跌
【有線財經】今年內地樓市持續低迷，即使多地相繼推出政策，仍未能刺激樓市反彈。過去一星期的國慶黃金周，深圳和廣州等地有不少發展商均推出促銷活動，希望提高成交量。不過樓市表現仍未如理想，根據中國指數研究院統計，一線城市當中，深圳新樓盤每日平均成交面積，按年跌近5成，而廣州也下跌了超過2成。
不過有別於新樓，二手樓市場則有回暖跡象。在50個重點城市中，二手樓的日均成交宗數按年增長約54%。其中東莞、廈門和佛山等地成交量更多了2倍。
中國是全球最大的水產出口國，每年出口量達到130萬噸。近年不少水產企業都開始轉型，提升產品加工水平。截至去年內地一共有9200多個水產加工企業。而今年首8個月水產市場的出口額就達到150萬億美元，按年增長了13.6%。
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