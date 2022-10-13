英國首相卓慧思：繼續推行減稅方案 促經濟增長

【有線財經】英國首相卓慧思重申，要繼續推行減稅方案，以促進經濟增長，英倫銀行就指下月議息或要大幅調整利率。

英國減稅方案一直被受爭議，導致近期匯市、債市大幅波動，國會議員再要求首相卓慧思取消或分階段推行減稅方案，但她反駁現時能源價格高企，方案是為了促進經濟，必須繼續推行。

英國首相卓慧思：「我們的預算案能夠在未來2個冬季保障家庭(開支)，確保我們看到更高經濟增長，更低通脹及更多機會，我們推動國家增長的方法，是提供更多職位、更高增長、更多機會，不是高稅率、高支出。」她又否認有意削減公共開支填保財政缺口，會確保開支用於正確地方，令負債在中期下降。

英倫銀行首席經濟師裴修就以「沒有人是一座孤島」，回應英國財政及貨幣政策變動，他指出沒有經濟政策制定者可完全孤立地運作，雖然貨幣政策用作抗衡通脹，但是一種生硬工具支持和配合政府的能源補貼等財政政策，可針對性為家庭提供緩助，又重申過去幾個星期宏觀及市場消息傾向認為，有需要以重大的貨幣政策回應，即下月或要大幅調整利率，而且國會預算辦公室提供的新預測，加強這個過程的可信程度，在目前動盪的環境中可以增加穩定性。