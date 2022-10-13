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2022年10月13日
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廣州第三輪賣地售15幅土地 成交額479億人民幣
廣州今年第三輪賣地，近日在網上完成競投，這次拍賣一共推出了18幅土地，分別位於荔灣、海珠及天河等10個地區。當中有13幅地以底價出售，而有2幅地則溢價成交，另外有3幅地流拍。
是次賣地的建築面積和總起拍價均創下今年廣州新高，總成交額達479億人民幣。其中位於海珠區廣州大道的土地臨近地鐵站，加上附近有小學和醫院等配套設施，以樓面價每平方米48395元溢價成交，在以往廣州成交樓面價中排第七。而回看前十位的土地，更有6宗均來自海珠區。不過有業內人士指，從是次溢價土地和流拍情況來看，廣州土地拍賣市場仍然低迷，與樓市的走向基本一致。
據內地海關統計，今年首8個月鋰離子儲能電池，累計出口299億美元，同比增長逾82%。內地去年儲能電池出貨量達到48G瓦時，按年增長超過一倍半。有分析預計，今年出貨量仍會保持增長，達到90G瓦時，按年再增長88%。
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