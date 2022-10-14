美國9月通脹高於預期　總統拜登：會有更多行動遏抑通脹

【有線財經】美國9月通脹高於預期，核心物價按年升幅更創40年新高，總統拜登強調過去三個月的通脹率，已比第二季下降，會有更多行動遏抑通脹。

食品及住宿價格升勢加劇，導致美國通脹再升溫。9月消費物價指數按年升8.2%，雖然輕微放緩，但較預期高0.1個百分點，不過按月升幅加快至0.4%，較預期0.2%高一倍，扣除食品及能源，核心物價同樣高於預期。焦點落在按年升幅，9月高達6.6%，不單連續兩個月加快，更創1982年8月以來，即逾40年新高。