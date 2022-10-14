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2022年10月14日
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美國9月通脹高於預期 總統拜登：會有更多行動遏抑通脹
【有線財經】美國9月通脹高於預期，核心物價按年升幅更創40年新高，總統拜登強調過去三個月的通脹率，已比第二季下降，會有更多行動遏抑通脹。
食品及住宿價格升勢加劇，導致美國通脹再升溫。9月消費物價指數按年升8.2%，雖然輕微放緩，但較預期高0.1個百分點，不過按月升幅加快至0.4%，較預期0.2%高一倍，扣除食品及能源，核心物價同樣高於預期。焦點落在按年升幅，9月高達6.6%，不單連續兩個月加快，更創1982年8月以來，即逾40年新高。
總統拜登表明打擊全球通脹是他的首要任務。美國總統拜登：過去三個月通脹為2%，較前三個月的11%回落，最大的問題是全球挑戰，環球通脹和疫情，以及俄羅斯入侵烏克蘭，由於我提出的經濟計劃，令美國較其他主要經濟體處於更有利位置，抵禦挑戰及渡過難關。
市場亦打消通脹見頂的憧憬，預期聯儲局將繼續大幅加息，利率期貨顯示，11月加息0.75厘的機會率已逼近百分百，甚至出現大幅加息1厘的炒作，12月再加息0.75厘的機會率亦超過60%。
摩通行政總裁戴蒙表示，高通脹可能逼使聯儲局加息至4.5厘以上，高於大部分經濟師的預測，不相信聯儲局可以讓美國經濟「軟著陸」。
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