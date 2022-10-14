個人養老金稅收7.5%下降至3%　購買者最高獲1.2萬免稅額

【有線財經】近日國務院公布一系列個人養老金稅收優惠，包括領取養老金時，需繳納的稅金由7.5%下降至3%。據統計目前內地60歲及以上，人口已達到2.64億人，社會正面臨人口老化的問題，市民普遍都歡迎新政策。

除了個人養老金稅收優惠外，參與計劃的市民，可擁有最多1.2萬的免稅額。有專家建議政府，針對無需繳交個稅的市民，可提供1%至2%的養老金投資補貼，以吸引更多低收入人士參與計劃。

內地近日受到冷空氣影響，多地氣溫大幅下降，並發出寒潮預警。而天氣轉涼，不少人都開始購買禦寒衣物，有商店表示最近銷量都有所增加。根據內地網購平台數據，近日羽絨的銷量按月升了超過140%，而暖爐亦按月增長了123%