瑞銀：本港樓市泡沫排名降至第五　仍屬亞洲最高　施永青：若真有泡沫早已爆破

【有線新聞】香港樓市「泡沫」的世界排名下降，但仍然亞洲最高。有分析認為，本港市場以用家主導

泡沫已經很少，又預期樓市調整會持續一段時間，本港樓價持續下滑，與世界其他城市比較樓市「泡沫」有改善。

瑞銀發表《全球房地產泡沫指數》顯示，香港樓市「泡沫」程度由原先全球排名第三降至第五，但在亞洲區繼續排名首位，高過排第九的東京。報告分析的25個城市中，截至6月底，過去一年的樓價升幅平均近一成，但香港的名義樓價下跌4%，是眾多城市中表現最差。

有分析認為，本港樓市以用家為主，目前的泡沫已經很少，又預期樓市調整會持續一段時間。中原集團創辦人施永青：「又沒有炒家，又沒有投資者，連買第二間物業的人都少，何來泡沫呢？置業人士大部分是用家，如果有泡沫一早爆了，香港很多不利消息，不是今日才出現，我認為這一次的調節會持續一段時間，不是三兩個月就完成。」

根據差估署數字，由歷史高位計本港樓價已回落逾7%，在下半年樓價跌勢有加快情況。至於港人熱門移民地加拿大的多倫多「泡沫」排名就升至第一位，其次是德國的法蘭克福和瑞士蘇黎世。