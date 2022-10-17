據報暫停俄羅斯客戶投資戶口服務 滙豐：因多國對俄限制而要調整

【有線財經】據報滙豐暫停向俄羅斯客戶提供投資戶口服務，滙豐回應指因應多個司法管轄區，對俄羅斯實施的複雜限制，要調整全球提供的金融服務。

俄烏戰事持續，多間俄羅斯企業和當地金融機構被歐美國家制裁。雖然金管局表明銀行業根據香港法律，沒有義務遵守其他國家單方面制裁措施，但仍有銀行擔心「踩界」失去歐美市場，所以暫停向俄羅斯客戶提供投資戶口服務。

《南華早報》引述消息指，滙豐在6月發信通知，持有投資戶口的本地俄羅斯客戶，指除非他們同時擁有歐盟居民或公民身份，否則由4月25日開始不能再透過投資戶口進行買賣或獲得顧問服務，信中表明是為了符合歐盟因應俄羅斯對烏克蘭構成不穩定狀態，而採取的限制措施，但個人儲蓄戶口及個人銀行範疇就不受影響。

報道又引述收到滙豐通知的俄羅斯企業客戶指，近期在本港開戶口幾乎無可能，甚至中資銀行都變得非常警惕，很多申請都被即時拒絕，俄羅斯駐港總領事亦收到企業不能開戶口及匯款的個案。

滙豐回應指作為國際金融機構，要因應多個司法管轄區，對俄羅斯實施的複雜限制，要調整全球提供的金融服務。至於渣打、中銀香港、星展、花旗則未對事件作出回應。