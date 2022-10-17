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2022年10月17日
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二十大強調著力發展實體經濟 五大國有行即表態支持
【有線財經】二十大會議強調要著力發展實體經濟，五大國有銀行立即表態支持，並指今年首三季已加大放貸，合計新增超過8.5萬億人民幣貸款，有分析認為，要待十二月召開中央經濟工作會議，內地才會推出具體的經濟及房地產政策。
中共二十大會議報告出爐，當中強調要將發展經濟的著力點放在實體經濟上。內地五大國有銀行旋即罕有地同步刊發通告，交代過去九個月如何加大放貸規模，以配合國家主張支持實體經濟的大方向。五大行在今年首三季新增的貸款合計超過8.5萬億人民幣，當中涉及基建﹑製造業﹑個人消費及綠色金融等方面的貸款。
中行及工行指，將持續支持重點領域行業融資，為有困難的企業紓困。建行、農行及交行提到將加大對民營企業及中小微企的金融支持，亦會支持居民的合理住房需求。
瑞銀首席中國經濟學家汪濤指出，二十大會議報告重申「高品質發展」是中央的首要任務，這訊息有助打消部分投資者擔心國家不再以經濟增長為重的憂慮。
會議未有明確談及房地產下行的應對方法或短期政策，只是繼續強調「房住不炒」。汪濤認為是預期之內，因為二十大會議聚焦在長期發展問題，反而12月舉行的中央經濟工作會議有可能討論更多短期政策。她認為現行防疫政策不會短期內出現重大調整，內地第三季經濟增長仍然疲弱。
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