二十大強調著力發展實體經濟 五大國有行即表態支持

【有線財經】二十大會議強調要著力發展實體經濟，五大國有銀行立即表態支持，並指今年首三季已加大放貸，合計新增超過8.5萬億人民幣貸款，有分析認為，要待十二月召開中央經濟工作會議，內地才會推出具體的經濟及房地產政策。

中共二十大會議報告出爐，當中強調要將發展經濟的著力點放在實體經濟上。內地五大國有銀行旋即罕有地同步刊發通告，交代過去九個月如何加大放貸規模，以配合國家主張支持實體經濟的大方向。五大行在今年首三季新增的貸款合計超過8.5萬億人民幣，當中涉及基建﹑製造業﹑個人消費及綠色金融等方面的貸款。