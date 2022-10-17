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2022年10月17日
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發改委：上季經濟明顯回升 會繼續擴大開放
【有線財經】內地推遲公布，原定在周二發表的經濟數據。另外，發改委表示，在政策支持下，上季經濟明顯回升，又強調會繼續擴大開放。
疫情持續反覆，加上環球經濟轉弱，內地全年經濟增長5.5%的目標面臨不少挑戰，多間大行更已相繼下調增長預測至低於當局目標。
第三季經濟數據「出爐」前，國家發改委派「定心丸」，說在穩經濟政策發力下，上季經濟明顯回升，在全球中表現仍然突出。國家發改委副主任趙辰昕：「今年以來中國經濟月度間雖有波動，但總體延續了恢復發展的態勢，面對超預期因素衝擊影響，中國的經濟在較短時間內實現了企穩回升，展現出了強大的韌性和巨大的潛力。」
發改委又指，將加大吸引外資的政策力度，改善營商環境，強調會堅持擴大開放，構建國內國外雙循環的新發展格局。國家發改委副主任趙辰昕：「國內外有一些聲音認為以國內大循環為主體，就意味著中國要在對外開放上，進行大幅收縮，甚至說我們要搞自給自足的經濟，這種理解是錯誤的，(我們將)堅定不移全面擴大開放，推動經濟全球化。」
粵港澳大灣區建設五年來，發改委指成效顯著，將支持港澳深度參與，未來會聚焦科技創新，產業協同和改善民生等重點領域。
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