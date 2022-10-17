發改委：上季經濟明顯回升 會繼續擴大開放

【有線財經】內地推遲公布，原定在周二發表的經濟數據。另外，發改委表示，在政策支持下，上季經濟明顯回升，又強調會繼續擴大開放。

疫情持續反覆，加上環球經濟轉弱，內地全年經濟增長5.5%的目標面臨不少挑戰，多間大行更已相繼下調增長預測至低於當局目標。