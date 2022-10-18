廣州南沙推出全國首個元宇宙平台　二手車市場逐漸回暖

【有線財經】廣州南沙這兩年著力發展元宇宙，而近日南沙政務服務中心推出了全國首個元宇宙平台。以後市民戴上VR眼鏡，就可以在線上辦理政務，包括特種設備使用登記、公共場所衛生許可證，以及辦理國有土地自建房的業務。

今年10月起，內地推出了「臨時產權制度」，簡化了交易的流程，令二手車可以更方便買賣。有從事二手車買賣的業內人士指，政策推出後刺激了市場反應，出售二手車的人多了，令收購成本下降，連帶車價都有所回落，部分減幅貼近車價的三分一。有分析預計今年第四季度，二手車整體價格可能還有小幅度的下降空間，加上到年底車行都會促銷，預計交投或會進一步上升。