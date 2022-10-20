彭博：金融峰會與會者獲特別安排　有條件免0+3　倘確診可乘私人飛機離港

【有線新聞】金管局主辦的金融領袖峰會下月舉行，據報當局正與醫務衞生局商討峰會的防疫安排，例如容許確診者乘坐私人飛機離港。

金管局牽頭舉辦的國際金融領袖投資峰會下月二日召開，據報政府對與會者的防疫要求將有特別安排。

《彭博》引述消息人士指，由於本港的防疫措施短期內都不會放寬，金管局正與醫務衞生局商討峰會的防疫細節，包括一旦有海外訪港的與會者確診，當局將容許有關人士乘坐私人飛機離港，但必須確保由酒店前往機場的途中可以得到有效隔離，未能乘坐私人飛機離港的確診者就必須留在酒店房間隔離。

報道指出席峰會的海外人士，將全部入住舉行場地四季酒店，以便當局集中管理。消息亦指與會者可獲豁免「0+3」隔離檢疫，容許他們進入酒店餐廳等部分場所或參加特定活動，但所有與會者都必須進行核酸檢測。

金管局回應彭博指，政府已批准一套適用於峰會的防疫安排，相信有助活動舉行。除了金融峰會，下月舉行的盛事還有香港國際七人欖球賽，賽事以往一票難求，但今次受防疫限制影響，門票至今只售出逾2.3萬張，仍未達欖總預期的3萬人。