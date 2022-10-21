據報拜登政府擬對馬斯克部分交易 展開國家安全審查

【有線財經】據報拜登政府有意以國家安全為由，審查Tesla總裁馬斯克，收購Twitter及出售SpaceX等交易，另外，有傳馬斯克完成收購Twitter後，將裁減Twitter七成半員工。

Tesla行政總裁馬斯克近日接連發表被視為對俄友好的言論，引起美國官員關注，據報拜登政府有意對馬斯克的部分交易，展開國家安全審查。《彭博》引述消息人士指，有機會被審查的交易，包括馬斯克提購Twitter，以及出售太空探索科技公司SpaceX等交易，當局正與情報機關商討，研究引用哪些手段或法律依據評估馬斯克的交易。

報道指有關審查的導火線，源於馬克斯一度威脅停止向烏克蘭免費提供星鏈衛星服務，又在社交平台提出被認為是有利於俄羅斯的和平方案，令華府感到不安。

馬斯克仍在爭取收購Twitter，據報有機會在下周五限期前完成，料維持原來作價440億美元。不過，《華盛頓郵報》報道馬斯克向潛在投資者透露，打算在完成收購後，裁減Twitter近七成半員工，令員工數目降至2000人左右。報道又指，即使交易失敗，預計Twitter也會有大規模裁員，因為Twitter目前的管理層計劃在明年底前，將公司的工資成本縮減約8億美元，意味公司的員工人數將減少約四分之一。

但《彭博》引述Twitter內部消息指，Twitter管理層已向員工派「定心丸」，表示隨著收購接近尾聲，預計市場上會有大量關於公司的謠言，提醒員工不應聽從任何未經證實的資訊。