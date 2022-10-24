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據報美國近日叫停多家細價中資股上市申請
【有線財經】除了審計爭議，美國監管部門對中資股的炒作問題亦非常關注，據報近日已叫停多家細價中資股的上市申請，並會跟進部分股份的股東背景等資料。
早前尚乘數科及智富融資兩大「港產」股份在美國股價異動，除了惹來美國監管機構注視，亦牽連其他中資股的上市計劃。《路透》引述法律及投資銀行界消息指，美國納斯達克交易所近日已剎停，最少四家小型中資股的上市申請，並已通知有關公司，直至監管當局查明之前部分細價新股被瘋狂炒上的原因後，才有機會再次放行小型新股上市。
報道引述消息指，監管當局關注細價股股價短線急升，背後是否涉及人為因素，例如是否由少數海外投資者造成，他們刻意隱藏身分，透過搶購新股營造市場需求龐大的錯覺，所以監管當局的焦點是集資額少於5000萬美元的新股。納斯達克交易所早前亦向部分中資新股的財務顧問發問卷，以了解股份的股東身分、居住地點、投資金額等資料。
美國證券交易委員會早前曾公開表示，關注個別新股的異常表現，但至今尚未有提出任何起訴。
尚乘數科今年中在美國掛牌，上市價為7.8美元，但股價半個月內一度炒上至2500美元，升幅逾300倍，市值曾經超越Meta及台積電等大型企業，但其後股價無以為繼，已自高位回落超過九成。