據報美國近日叫停多家細價中資股上市申請

【有線財經】除了審計爭議，美國監管部門對中資股的炒作問題亦非常關注，據報近日已叫停多家細價中資股的上市申請，並會跟進部分股份的股東背景等資料。

早前尚乘數科及智富融資兩大「港產」股份在美國股價異動，除了惹來美國監管機構注視，亦牽連其他中資股的上市計劃。《路透》引述法律及投資銀行界消息指，美國納斯達克交易所近日已剎停，最少四家小型中資股的上市申請，並已通知有關公司，直至監管當局查明之前部分細價新股被瘋狂炒上的原因後，才有機會再次放行小型新股上市。