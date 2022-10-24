據報日本央行再干預匯市　規模至少300億美元　官方拒絕證實

【有線財經】據報日本央行再干預匯市，規模至少300億美元，日本政府就拒絕證實有否入市，分析認為日本的寬鬆貨幣政策及美日息差因素，將繼續令日圓匯價受壓。

日圓兌美元匯價上周五創32年新低後，周一大幅反彈，在亞洲時段曾重上145水平。英國《金融時報》報道，日本央行上周可能動用最少300億美元來支持日圓，較9月時的200億美元更多。

但分析認為日本對干預匯市的措施，未必取得太大成效，目前日本央行每月通過購買債券注入數萬億日圓的情況下，壓低債市孳息率曲線，加上寬鬆貨幣政策，都繼續令日圓匯價受壓。

瑞穗銀行香港資金部外匯策略師張建泰：「我估再跌穿150亦不意外，視乎11月初議息會議聯儲局(政策)放風，至於日本央行在聯儲局開會前將會議息，但我覺得在這時改變貨幣政策的機會不大，可能要等日本央行行長黑田東彥明年四月任期完結時，才有機會討論如何退出目前超寬鬆貨幣政策。」

多名日本官員都拒絕評論曾否入市干預匯市，財務大臣鈴木俊一表示，政府正在與投機者對峙，不會容忍匯率過度波動，會在需要時採取必要行動。負責外匯事務的日本財務省副大臣神田真人就指，為了採取必要應對措施，日本政府已經建立一個24小時監控外匯市場的機制。