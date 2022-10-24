疫情加速金融科技應用　本港怎應對行業人才流失？

【有線財經】經歷近三年的疫情，網購、電子交易已成為生活的一部分。

這間主要為中小企提供跨境支付的金融科技公司，發展也顯著加快，第2季收入按年增長1.8倍，客戶規模亦翻倍。

Airwallex香港及東南亞總經理陳君洋：「疫情令很多公司就算是一些很傳統的行業，都有思想上的根本改變，沒有一間金融科技公司、甚至銀行亦做不到一個點對點解決方案，即由網上收款或海外收款，到發公司卡、員工花費，怎樣同步至會計系統裡，對公司怎樣控制財務，不用太多密碼管理財務其實挺有用。」

金融科技商機無限，但人才培訓方面似乎還沒跟上，甚至出現錯配。有報告訪問本港126名金融科技公司高層，79%認為缺乏銷售人員，其次是產品設計、數碼營銷及編程。

不少公司亦表明海外企業來港「搶人才」，令人手調配更困難。

投資推廣署金融科技主管梁瀚璟：「有一些中層以前可能排10年、10幾年，才升至某一個較高級的職位，現在可能早了，是否代表他的能力不能勝任？不是，始終金融科技(領域)反正都是新。人才的流動反而創造更多新機會。」

他又指接觸的企業現時較著重員工有廣闊視野，而非金融科技相關經驗，又指目前政府支援創科的措施主要是針對銀行，期望更多證券及保險公司參與。