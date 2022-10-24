中共二十大提「規範財富積累機制」分析料進一步落實「共同富裕」

【有線財經】早前中共二十大報告提到「規範財富積累機制」，分析形容是中央進一步落實「共同富裕」，至於財金官員「大換班」，實際影響可能要到明年3月兩會時才看到。

新一屆中央政治局常委出現4個新面孔。中共總書記習近平：扎實推進共同富裕，規範財富積累機制。

市場焦點落在二十大揭幕當日，報告提到的這幾個字會否成為新一輪政策主調。思睿集團首席經濟學家洪灝：「共同富裕這個其實是2017年提出，最近不斷有細節浮出，例如如何規範財富分配，如何規範某些人賺錢太快和貧富懸殊，所以這並不是新消息，甚麼房地產稅、遺產稅、資本利得稅，這些其實都是大家應該要考慮在內地做投資的時候。」

最高領導層換屆的同時，多名主管財金官員包括副總理劉鶴、人行行長易綱、銀保監主席郭樹清，均不在中央委員或候補名單，意味將出現「大換班」。思睿集團首席經濟學家洪灝：「有些人要退休，因為畢竟年紀到，但也有新人加入，要看明年3月(兩會)的細節。」

滙豐預期，中央或推出更多具體措施鞏固經濟復蘇，預計年底的中央經濟工作會議和年初全國金融工作會議，將有主要政策方向。大摩就預期，明年經濟增長目標將定在5%以上，並在兩會期間公布，即使重點已轉向平衡增長及可持續性，但並沒放棄增長。