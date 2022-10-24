港股急瀉千點險守萬五關　內房、科技股成重災區　市民：隨便它、沒甚麼害怕

【有線新聞】港股急瀉過千點，收市險守萬五關，單日跌幅逾6%，是十四年來最大跌市。今年來恒指已累跌逾8,200點，科技指數收市亦暴跌近一成，跌至面世以來新低。

自3月中以來港股再度急挫過千點。

市民盧先生：「隨便它，沒有辦法，（會否再入市？）有錢就入，沒有錢就不能入，不能害怕，這事情都沒甚麼害怕，全世界都是這樣跌。」

市民江先生：「它要下跌也沒有辦法，惟有一直持有不放售。」

恒指一開市已失守萬六關口，沽壓很快加劇，臨近尾市更跌過1,128點，跌至15,000點邊緣，收市仍要跌1,030點、報15,180點，繼續是逾十三年新低，單日跌幅達6.3%，為2008年11月以來最「傷」。「大跌市」成交顯著增至1,617億元，是近四個月來最多。上證綜指亦守不住早段升勢，收市失守3,000點，報2,977點、跌逾2%，是一個多月最大跌市。輝立證券董事黃瑋傑：「大家在跌市下行時很喜歡『估底』，不斷問下一個支持位在哪裡，哪裡位置可以買入，但我會說『估底』是危險的，加上今次跌跌不休，很久沒有看見這情況了。」

內房和科技股是跌市重災區，科技指數收市跌逾9%、報2,801點、見面世以來新低，ATMJ四隻股份跌幅都達雙位數，其中阿里及京東跌至上市新低。內地9月主要城市樓價按年跌幅繼續錄7年來最差，內房股被拋售，龍湖收市跌15%是最差藍籌，中海外和潤地跌幅介乎9%至10%。

英國政局明朗化、英鎊跌勢喘定，滙控業績前逆市靠穩，長建更升逾4%，藍籌之中表現最好。