陳茂波：正爭取沙特阿美來港上市　指未來可探索吸引中東大型企業

【有線新聞】財政司司長陳茂波指，港交所正尋求全球最大石油生產商沙特阿美到港上市。

陳茂波在巴林接受南華早報訪問時指，有中東企業和主權基金的負責人表示有興趣到香港上市或者投資，如果沙特阿美有興趣來港上市，將會提供協助。又指中東有很多大型和成功的企業，認為未來可以進一步探索吸引它們來港上市的可能，又認為可以嘗試吸引中東的人才。