滙控上季業績好過預期 財務總監邵偉信離任

【有線財經】3年前出任財務總監，邵偉信帶領滙控走過業績惡化，兼暫停派息的艱難時刻，但據聞未獲主要股東平保支持，突然宣布年底退任，由內部擢升的艾橋智接替。

滙豐控股財務總監邵偉信：「我們已穩步邁向於明年，取得10年來最好回報，很自然這是個轉捩點。(但你沒說是否自願離開？)由於業績已扭轉，我認為這是離開的時機，我期望先放假，再考慮未來的選項。」

至於平保提出分拆亞洲業務，體現股東價值的建議，集團重申看不到任何價值，強調這項討論已結束，將與主要股東保持溝通。

雖然出售法國零售銀行業務，要減值24億美元，但上季業績仍勝預期。列賬基準稅前利潤按年跌41%至31億，但淨利息收益表現繼續強勁，經調整稅前利潤升18%至65億。

雖然加息令淨利息收益率上升，今年的淨利息收入指引亦有上調，但明年則調低10億至360億。隨著資本水平改善，集團重申明年及後年派息比率將達50%，明年有望再次回購股份。

滙豐控股財務總監邵偉信：「支持明年下半年股份回購，逾12%有形股本回報、50%派息率加上明年貸款增長只有低單位數，代表我們的業務將有助資本累積。」