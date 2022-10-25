i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
i-Cable
2022年10月25日
灣區直送
財經資訊
灣區直送
世界盃下月開鑼 浙江義烏商品陸續出口
【有線財經】卡塔爾世界盃開鑼在即，但作為全球最大的小商品進出口集散地，義烏國際商貿城的商戶早在今年4、5月已開始接到訂單。足球和串旗等產品銷量遞增。根據義烏海關統計，今年首8個月當地出口的體育用品超過38億元。
入秋以來，不少人也選擇到郊外野餐，同時帶動了相關產業。內地有餐飲店看準商機，紛紛推出野餐套餐。而一些戶外用品企業也表示近日銷售額有三成增長。
上一條影片
美酒佳餚巡禮下月舉行 將派五萬張電子優惠券
下一條影片
全日面授｜教局暫緩下月中學九成三針要求 小學七成學生兩針可全日上課
客戶服務
熱門
安心出行「檢測登記碼」3步申請教學 11月起自願免費核酸檢測要掃碼！
一線搜查丨港男買舊樓驚見牆罅藏曱甴蛋 裝修師傅用英泥封實解決 滅蟲專家拆解有無用
一線搜查｜3種廚具有毒醫生籲停用 鋁鍋煮食或致腦退化 K Kwong：煮辣麵令鋁離子滲入湯
一線搜查丨捉螃蟹被鉗傷 18歲男為報仇反咬兼生吞 胸痛1個月揭寄生蟲入肺
一線搜查｜港男同巨型瀨尿蝦打卡被擊傷 手掌傷口超長要縫針｜食安中心5貼士提防食肉菌