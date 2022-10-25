世界盃下月開鑼　浙江義烏商品陸續出口

【有線財經】卡塔爾世界盃開鑼在即，但作為全球最大的小商品進出口集散地，義烏國際商貿城的商戶早在今年4、5月已開始接到訂單。足球和串旗等產品銷量遞增。根據義烏海關統計，今年首8個月當地出口的體育用品超過38億元。

入秋以來，不少人也選擇到郊外野餐，同時帶動了相關產業。內地有餐飲店看準商機，紛紛推出野餐套餐。而一些戶外用品企業也表示近日銷售額有三成增長。