強積金顧問GUM：強積金首10個月人均蝕近6萬元

【有線新聞】有統計顯示，今年以來港人的強積金投資每人平均蝕約5至6萬元，不論買股票或債券基金一律都輸錢收場。

各國央行踏入加息周期，加上環球經濟惡化，股價、債價都大跌價，拖累本港打工仔的強積金回報。強積金顧問機構GUM表示，截至上周日，今年強積金的回報已下跌逾22%，每人平均蝕約5.9萬元。而積金評級的數據計到周三，每人平均虧損已擴大至約6.2萬元。

GUM的統計顯示，不同類型的基金均錄得負回報，當中股票基金跌幅最大、逾兩成八，投資防守性較強、主要投資債券的固定收益基金亦要蝕6%。按地區股票劃分，不論港股﹑美股基金都要蝕錢，虧損幅度更超過25%，大中華股票基金表現最差，累計回報為蝕37.5%。

GUM執行董事王玉麟：「對於各個市場我認為都會有較審慎的看法，中長線而言，都會認為中港市場現時的估值較低，亦跌得較多。中長期配置而言可能都是較好的情況，美國正平衡加息及新政策出現，所以會維持中性看法。」

機構表示，根據歷史數據，強積金回報率最多連跌兩年，認為投資年期多於5年的市民應維持原來的風險配置，不應因為近期股市波動，而轉為投資保守基金。