收購Twitter｜馬斯克終完成440億美元交易　即炒行政總裁、財務總監

【有線新聞】據報Tesla行政總裁馬斯克正式入主Twitter。

CNBC引述消息指，馬斯克提出以440億美元收購Twitter的交易已正式完成，他更即時解僱Twitter行政總裁、財務總監及法律政策部門的負責人。

有關收購Twitter的計劃擾攘多時，馬斯克一度以Twitter管理層低估及隱瞞虛假帳戶數量，而要脅放棄收購。