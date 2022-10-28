據報當局計劃放寬監管要求容許散戶投資虛擬貨幣

【有線財經】財政司司長陳茂波早前預告，政府在下周舉行的「金融科技周」，將公布虛擬資產政策宣言，推動香港成為國際虛擬資產中心。

彭博引述消息指，本港計劃將虛擬貨幣零售交易合化法，亦即容許散戶在持牌平台買賣，最快明年3月實施。

報道指，當局亦有意容許代幣在交易所發行上市，但會加設市值及流動性規管，更要屬於第三方虛擬貨幣指數成員。

目前監管機構傾向尋找較大型的幣種上市，但不限於比特幣、以太幣等主流貨幣，交易方式將類似認股權證等結構產品。當局尚未敲定細節及時間表，但將先行諮詢公眾意見，證監會未有回應有關報道。

現時香港只容許擁有最少100萬美元流動資產的「專業投資者」，在持牌平台交易虛擬貨幣，市場關注開放予散戶參與，會否增加風險。