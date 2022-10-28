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據報當局計劃放寬監管要求容許散戶投資虛擬貨幣
【有線財經】財政司司長陳茂波早前預告，政府在下周舉行的「金融科技周」，將公布虛擬資產政策宣言，推動香港成為國際虛擬資產中心。
彭博引述消息指，本港計劃將虛擬貨幣零售交易合化法，亦即容許散戶在持牌平台買賣，最快明年3月實施。
報道指，當局亦有意容許代幣在交易所發行上市，但會加設市值及流動性規管，更要屬於第三方虛擬貨幣指數成員。
目前監管機構傾向尋找較大型的幣種上市，但不限於比特幣、以太幣等主流貨幣，交易方式將類似認股權證等結構產品。當局尚未敲定細節及時間表，但將先行諮詢公眾意見，證監會未有回應有關報道。
現時香港只容許擁有最少100萬美元流動資產的「專業投資者」，在持牌平台交易虛擬貨幣，市場關注開放予散戶參與，會否增加風險。
李兆波中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波：「本身這件事(投資虛擬資產)不是一件壞事，但投資者、散戶知不知道這產品是什麼、有什麼風險，以前都見過一些中介人，失蹤、倒閉，導致血本無歸，在監管里程碑(過程)應該說明清楚，什麼貨幣是受到監管，因為監管不是全球跟地域性是有關，所以要有足夠投資者教育，等大眾理解之後，才推行會比較理想一點。」
李兆波認為，美國及新加坡的監管制度較成熟，香港可以參考新加坡日前就計劃進一步收緊監管，禁止使用信貸及槓桿等方式交易虛擬貨幣。