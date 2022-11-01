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2022年11月01日
財金焦點
財經資訊
資本集團：總裁Timothy Armour不能出席峰會
【有線新聞】再有金融機構高層臨時缺席國際金融領袖投資峰會。
資本集團發言人表示，主席兼行政總裁因身體不適未能如期出席峰會。他已是第4名嘉賓宣布缺席，其餘確定缺席的外資投行高層，分別來自花旗﹑黑石﹑以及巴克萊集團。
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