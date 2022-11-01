韓正：堅持全體人民共同富裕

【有線新聞】國務院副總理韓正在《人民日報》發表文章，重申堅持全體人民共同富裕。

他認為「共同富裕」不是整齊劃一的平均主義，允許一部分人「先富起來」之餘，亦要強調「先富帶後富」。必須主動解決地區﹑城鄉及收入差距，構建初次分配、再分配，以及第三次分配的配套制度。更要暢通向上流動的通道，為更多人創造致富機會。國家的目標是在2035年，共同富裕必須取得更為明顯的實質進展。