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2022年11月01日
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快遞公司高薪招兵買馬應對雙十一 「劇本殺」市場規模增
【有線財經】踏入十一月，臨近這個鼓勵消費的「雙十一」節日。除了商戶忙著推廣，快遞公司為應對這個物流的高峰期都紛紛招兵買馬。有企業更早在9月初已經開始搶人，確保包裹可及時送出。業內人士表示，現時快遞員的日薪少則有400至500元人民幣，個別更會多達700至800元人民幣一天。
「劇本殺」是當下年輕人最喜愛的社交新模式之一，有數據顯示去年劇本殺行業規模達170億元人民幣，預計今年更可以超過238億元人民幣。
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