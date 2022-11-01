Twitter收購｜馬斯克自任唯一董事　據報要求一周內重新設計訂閱及認證系統

【有線新聞】Tesla行政總裁馬斯克收購Twitter後解散董事會，自己成為唯一董事，有報道指Twitter用戶模式或會在短期內變更。

馬斯克上周成功收購Twitter後隨即進行改革，包括解散董事會，根據Twitter向美國證交會提交的文件，9名董事會高層，包括前行政總裁阿格拉瓦爾已被解除職務，馬斯克成為唯一董事。

CNBC報道，馬斯克已調動逾50名Tesla員工，主要為自動駕駛軟件工程師，敦促他們盡快學習內容審核，及數據私隱代碼的所有資訊，以便他重新設計Twitter平台，又要求員工一周內重新設計訂閲及認證系統，有Twitter員工透露一星期要工作7日、每日12小時以達到馬斯克要求。

馬斯克同時在Twitter發起民意調查，詢問他是否應該重啟Twitter在2016年暫停的短片分享服務Vine。

另外，早前有報道指他計劃把Twitter Blue訂閱計劃，月費由4.99美元大幅上調至19.99美元，並添加認證功能。與馬斯克合作的投資企業家，就建議Twitter在移除虛假賬戶的同時，給予更多用戶獲得官方身份驗證，即是「藍剔」服務，以最快方式令平台更安全及實用。