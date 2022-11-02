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2022年11月02日
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被問是否想超越香港？ 新加坡金管局局長：亞洲可容納兩金融中心
【有線新聞】外界視新加坡為本港主要競爭對手，新加坡金管局局長接受彭博訪問時，被問及是否想超越香港，他回應指亞洲區有能力容納兩個金融中心。
新加坡金管局局長孟文能：「重點不是要超越香港，重點是找到我們認為成功的方法，成為亞洲區的領先金融中心。整個亞洲有著龐大的機會，我確實期待香港將夠恢復勢頭，作為兩個亞洲金融中心，有很多事情可做，有部分是香港的強項，有一些是我們的擅長。」
新加坡近年吸引不少資金流入，去年達到3,170億美元，按年升近六成，他表示主要來自北亞地區，但當中亦有來自中國。
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