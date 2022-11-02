亞洲最大玩具展於成都開幕 參展商將中國元素加入兒童玩具

【有線財經】第二十屆中國國際玩具及教育設備展覽會日前在成都開幕，吸引了5000多個品牌，超過50萬件產品參展，是亞洲規模最大玩具展。除了有童心滿滿的智趣玩具和嬰幼兒產品，更展出國內外潮流玩物。會場內亦有不少「中國元素」，有參展商就將中國傳統建築文化融入幼兒積木。不少品牌亦在產品加入「科技」及「編程教育」等元素。

都市人生活講求方便快捷，洗碗機、掃地機械人愈來愈普及，可以不親自做的都會尋求外援。根據內媒資料，2021年內地智能家居設備市場出貨量2.2億台，預料今年會突破2.6億，按年升逾1成7，至2025年更接近5.4億。有民眾表示，智能電器令生活更便捷，亦能擁有更多私人時間。