指外媒對中國報道不全面　中證監：投資者外界勿與內地、香港對賭

【有線新聞】中證監副主席方星海表示，留意到很多國際投資者從外國媒體報道中了解中國，認為部分報道並不全面，外界亦不要與中國及香港對賭。

中國證監會副主席方星海：「很多外國媒體的報道，容許我這樣說，她們真的不太了解中國而且短視，我建議國際投資者親自了解中國實況，了解中國政府的真正意圖，不要看太多國際媒體報道。」