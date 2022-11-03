內地多個省市本月起須自費檢測 專家：政府財力難撐下去

【有線財經】內地多個省市本月開始不再提供免費檢測，除特殊情況或特定群組之外，民眾須自費完成核酸檢測。以四川為例，單人單檢每次16元人民幣，混檢每人次為3.5元。

廣州巿民周女士認為：「如果是每個星期做一次，二三十塊也能接受。因為畢竟是世界性的(傳播），我覺得大家都要自覺一點，對大家都好。」溫先生指：「我覺得應該把價格打下來，這是利國利民的事情。如果每天都要做那就很貴，可能一個星期做一次十幾塊我可以接受，就是一杯奶茶的錢。」

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，一些城市本身有大量的疫情支出，財政入不敷出。政府的財政來源並不是很充分，「我們做了那麼多人的大規模檢測以後呢，政府的財力是很難支撐下去的。」

他又提到地方配合中央堅持動態清零方針決心不會變，預計自費檢測的價格會下降，但是納入醫療保險，報銷的可能性不大。

近日有網民指自己在陝西咸陽租用了一小時充電器，原本只需4元，歸還後卻收到一張99元的帳單。雖然相關客服有親自回應，但更有用家表示，有的充電器的充電速度還特別慢，部份價錢加幅亦太高。事實上，共享充電器剛出現時，只是5毫、1元就能充一兩小時，現在北京、上海、天津、安徽等多地就要3、4元起。