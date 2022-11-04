本港經營的「先買後付」平台營運商表示樂意與政府討論監管安排

【有線財經】「先買後付」消費模式在歐美盛行，就連蘋果及PayPal等大型企業都爭相開發這個市場。這種模式在香港仍屬起步階段，但已有多個「先買後付」平台出現，其中一間來自新加坡的金融科技公司早於兩年前已進軍香港，目前在港的合作商戶約有3000間。

ATOME區域總經理Trasy：「我們佔比最多的年齡層其實是35歲以下，我們28至35歲佔約六成用戶亦是我們想聚焦的一個群體，一開始來到香港，先買後付的認知度未必很高，我想大概低於三成的用戶對這產品有一個認知度，今年我們在香港對先買後付的認知度的用戶，其實已經超過八成，即是過往一年有逾雙倍增長。」