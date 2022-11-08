華爾街日報：中央正研究逐步放寬動態清零

【有線新聞】據報中央正考慮逐步退出動態清零，但放寬時間表或延伸至接近明年底，並根據區域及行業有序推進。

經過近三年嚴謹防疫，近期多個渠道「放風」內地即將退出動態清零。《華爾街日報》報道，中央正研究逐步放寬，但未有確實時間表推進。報道引述消息人士指出，中央越來越關注清零對經濟的影響，但依然要謹慎評估重新開放對公共醫療帶來的負擔，意味全面放寬時間表或要延伸至接近明年底。原因是中央認為，今年內難以再廣泛放寬限制，消息人士預計退出清零，將根據區域及行業有序推進，例如當局可決定在主要商業城市實施沒那麼嚴格的措施。報道同時指，當局開始微調一些政策，例如已通知零售企業最快今個月可減少檢測次數，又預計明年初將進一步放寬入境旅客的隔離要求，由目前七日酒店加三日居家隔離，減至七日隔離。

野村認為，過去一周內地疫情升溫，封城情況迅速惡化，重申要最快明年3月才有望退出清零，市場應該對內地快速放寬的期望降低。

瑞信就指，更有效的疫苗及醫院容量增加都是利好放寬的條件，相信中央今個月至明年3月會重新評估目前防疫政策的利弊，並要觀望下周的G20峰會、以及12月舉行的中央政治局會議等。