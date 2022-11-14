雙十一｜內地銷情冷清　阿里、京東首沒公布GMV　彭博：料增長創歷年最慢

【有線新聞】今年內地「雙十一」購物節受疫情等影響較往年冷清。兩大電商平台阿里及京東，首次沒有公布銷售數字。官方數據顯示，「雙十一」處理快遞包裹比去年跌逾20%。

過去一直是內地電商消費戰重要戰場的「雙十一」購物節，今年因疫情反覆等影響，較往年冷清。上年雙十一，以往實時報數的場面今年不復見，兩大電商平台更罕有首次沒公布銷售數字。

阿里巴巴只透露旗下「天貓雙十一」網站成交額GMV與去年數字持平，若參考去年同期數據約5,400億人民幣。彭博則引述分析，預料今年銷售增長或會創歷來最慢。

同樣沒披露銷售額的京東則表示，今年「雙十一」購物節超越行業增速並創下新紀錄，零售購物用戶數目亦再創佳績。

從官方國家郵政局數據顯示11月首十一日，全國郵政快遞企業處理42.7億件快遞包裹，日均處理量是日常業務量的1.3倍。其中「雙十一」當天處理5.5億件快遞包裹，是日常業務量的1.8倍，比去年就跌逾20%。又指目前除部分地區受疫情影響外，全網運行整體較為平穩，預計「雙十一」旺季的郵件將在周日前大致完成投遞。

在「雙十一」期間，內地多地市監局部門亦強調對電商平台和企業的監管要求，包括禁止出現虛假促銷行為，亦不得通過虛假交易、虛假評價等不正當競爭行為提高虛假銷量，以保障消費者合法權益。