發改委：續落實 一系列穩經濟政策 瑞銀:內地經濟明年首季前增長仍乏力

【有線財經】內地疫情不斷升溫，加上環球經濟持續疲弱以及國際局勢不穩的影響，近期公布的經濟數據表現均差過預期。

發改委指將持續落實一系列穩經濟政策，全力推動第四季經濟復蘇，國家發改委新聞發言人孟瑋：「展望全年經濟增速有望進一步加速，回穩向好的基礎將不斷得到鞏固，同時我們也注意到，當前國際環境仍然錯綜複雜，疫情防控的形勢依然嚴峻，特別是最近一段時期，國內新發疫情不斷出現，促進四季度經濟持續恢復，還需我們付出艱苦努力。」發改委指房地產投資有下降趨勢，但基礎設施投資持續增加，加上製造業投資穩定，帶動10月固定投資升5.8%，下一步會積極加大，對重大項目的融資支持，擴大有效投資。發改委上月審批核准8個固定資產投資項目，總投資額90億人民幣，集中於高技術及水利領域，首10個月累計共審批核准97個項目，總投資逾1.4萬億人民幣。

不過，市場分析繼續看淡經濟表現，瑞銀首席中國經濟學家汪濤發表最新報告指出，內地經濟在10月開始疲弱，預期在冬季仍然缺乏動力，相信會影響第四季及明年第一季，到明年就有望反彈，認為下月召開的經濟工作會議將會維持寬鬆基調，可望加碼支持房地產、信貸、財政及基建投資，估計會為防疫策略調整，做好更多準備工作。