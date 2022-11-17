馬斯克擬退居幕後　據報正為Twitter、Tesla物色領導人

【有線新聞】全球首富馬斯克表示，希望減少投放到Twitter的時間，所以計劃為公司物色領導人。有Tesla董事亦透露，馬斯克正為Tesla挑選繼任人。

入主Twitter不足一個月，全球首富馬斯克就打算淡出管理工作，欲為公司物色新領導人。《路透》報道，馬斯克在一宗有關Tesla的法庭聆訊上，指自己「不想成為任何一家公司的總裁」，他認為行政總裁的角色是「生意導向」，他的角色更像是一個工程師，專注於科技發展及尋求突破。

除了有意在Twitter退居幕後，報道引述一名Tesla董事指，馬斯克最近想為Tesla找繼任人，並正認真物色人選。馬斯克在八月的股東會上，曾被問到接班人的問題，他當時指只要Tesla覺得他還有用，他就會留在Tesla，並相信Tesla即使沒有馬斯克一樣有光明前景。

雖然馬斯克說無意長期管理Twitter，但入主後已為Twitter帶來不少人事上的重大震盪。他近日再向員工發送內部電郵，強調要全面改革Twitter，升級版的「Twitter 2.0」會是工程導向，並期望今個星期完成公司重組，他說Twitter員工必須對公司絕對忠心，可以接受長時間高壓工作，否則有機會被解僱。