華為：已做好晶片供應短缺應對措施

【有線財經】中美晶片戰持續升溫，華為表明已做好供應短缺的應對措施，又指對中國產業鏈有信心。

美國持續「出招」，升級對華出口高端晶片限制，多次遭受美國制裁的華為代工商會否因而斷供先進晶片，一直備受關注，以新推出的Mate 50手機為例，賣點是支援衛星通訊，但台積電提供的4納米晶片就缺乏5G功能，管理層指已有措施應對。

華為香港代表處行政總裁鄧水根：「相比其他業界的廠家來看，我認為華為可能是我們在過去很多年前，我們就做好了相應的業務連續性計劃，所以相應我們的應對措施比人家更加豐富一點。芯片的供應和連續性方面，華為是有充足的信心。我們對於整個中國的產業界有信心。」

他所提及的業務連續性計劃，還包括自行研製。鄧水根指，昇騰及鯤鵬兩款晶片已應用在企業解決方案上。為了確保產品技術不會落後，保持競爭力，集團近年亦增加研發費用，華為香港代表處行政總裁鄧水根：「過去的這一年，我們整個研發投入佔收入比重超過20%。整個華為公司的研發投入強度，按照第三方的報告，我們是在全球排名第二，更看重的是我們引領整個產業或者是引領整個行業的發展，在這個過程當中，我們更多是合作的一個關係，我們也非常有信心，通過我們這一種技術積累的話，我們會持續的保持在市場上的競爭力。」

雖然經濟前景不明朗，不過集團仍看好港澳產品需求，同時有與本港政府及企業推動智慧城市及機場管理技術，對業務發展有信心。華為香港代表處行政總裁鄧水根：「從我所負責的香港和澳門地區的業務來看沒有受影響，反而因為我們有這種大的科創中心等環境的幫助，現在我們的需求是在增長的前景是看好的。」