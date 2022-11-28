廣東增9100宗個案　廣州海珠再延長封控至周五

【有線財經】廣東周日再新增超過9100宗個案，在個案最多的廣州海珠區，周一再度加碼，延長封控至周五，不過就縮小管控範圍。而管控區内地鐵、巴士、的士及網約車等繼續暫停服務。多間醫院亦繼續暫停門診及停收住院病人。

根據中國汽車工業協會數據，今年10月內地汽車出口量達到33.7萬輛，其中新能源汽車就有10.9萬，出口成績理想。連帶相關的汽車設備企業，生意亦出現高增長。不少企業亦開始在歐洲設廠，擴大生產規模。