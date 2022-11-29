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廣州南沙推出新個稅優惠 合資格港澳居民均受惠

【有線財經】根據《廣州南沙個人所得稅優惠政策實施辦法》，明年起在南沙工作的港澳居民，在當地有實質營運的公司或獲得當地公司聘用，以及從事生產經營活動的人士都可享有個人所得稅免稅優惠，即申報的所得稅額若高於港澳的薪俸稅，多出的部分即可減免。
不少寵物用品愈趨自動化、智能化，餵食器、飲水機、貓砂盆等均可 預設時間，自動調整，內地網購平台銷售額都有大幅增長，更加遠銷海外。有內地研究報告預計，今年中國寵物經濟產業規模會超過4000億人民幣。
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