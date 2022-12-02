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冷空氣來襲 廣東氣溫急降
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2022年12月02日
灣區直送
財經資訊
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【有線財經】受寒潮南下及強冷空氣影響，廣東近幾日氣溫急降，多地錄得氣溫低於10度。
廣州海珠區星期五清晨氣溫降至最低7度。不過在街市依然人頭湧湧，市民都穿上厚衣禦寒購買食物。其中火鍋配料的檔舖特別受歡迎。有檔主表示雖然客流多了，但肉價則沒有太大波動。
廣東省氣象台預計，強冷空氣星期六才會開始減弱，到時氣溫會慢慢回升。
福建一直都盛產竹葉，最近也到了收成的旺季。不少農民都表示今年的收入樂觀。而隨著當地的企業加工技術愈來愈成熟，對竹的需求都有明顯上升。
但有業內人士指目前內地竹產業以初級產品為主，產業鏈仍未完善。日後可以利用加工技術，將竹製品擴展至建築、運輸以及家具等行業增加應用。
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