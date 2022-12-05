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廣東省公布私校新政策 學費只減不加
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2022年12月05日
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【有線財經】近日廣東省發改委就民辦義務教育學校，收費管理辦法徵求意見，提到私立學校的學費標準，原則上至少每隔三年才可申請上調學費。而且加幅不得高於學生人均教育培養成本的平均升幅，亦不能高於當地居民人均可支配收入的累計升幅。
意見稿又提到，學校要加學費只適用於起始年級，即是小學一年級、初中一年級的新入學生，舊生收費不受影響。而若學校要減學費，新舊生都會同樣受惠。
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