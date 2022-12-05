廣東省公布私校新政策　學費只減不加

【有線財經】近日廣東省發改委就民辦義務教育學校，收費管理辦法徵求意見，提到私立學校的學費標準，原則上至少每隔三年才可申請上調學費。而且加幅不得高於學生人均教育培養成本的平均升幅，亦不能高於當地居民人均可支配收入的累計升幅。

意見稿又提到，學校要加學費只適用於起始年級，即是小學一年級、初中一年級的新入學生，舊生收費不受影響。而若學校要減學費，新舊生都會同樣受惠。

世界盃賽事進行得如火如荼，帶動不少周邊產品熱銷。內地最近市面上出現了不少的球星卡，大多以盲盒形式銷售，不過部分售價竟高達數百萬人民幣。有專家則提醒球迷應理性消費。